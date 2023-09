Coppa Sabatini 2023: Pogacar ci riprova a Peccioli, Sivakov a caccia della doppietta

Archiviato il Giro della Toscana con la splendida vittoria di un Pavel Sivakov in grande spolvero, il calendario della Classiche autunnali italiane propone per la giornata di domani la Coppa Sabatini, altra corsa storica sul territorio nostrano, giunta alla sua settantunesima edizione.

Il percorso parte ed arriva a Peccioli, come da tradizione, e metterà a dura prova i partenti. Verrà affrontato un primo tratto in linea di 38,3 km in cui l’unica difficoltà sarà il muro di Lajatico. Il primo tratto terminerà in Piazza del popolo, in centro a Peccioli e da lì si entrrerà circuito di 24,7 chilometri che verrà ripetuto cinque volte e che comprende le ascese di Montefoscoli, Terricciola e del Muro di Via di Greta, che riporterà in Piazza del Popolo.

Terminate le cinque tornate dell’impegnativo circuito centrale, i corridori dovranno affrontare per due volte il circuito finale che, partendo con la discesa da Piazza del Carmine, attraverserà diversi punti del comune toscano fino ad arrivare alla decisiva ascesa conclusiva verso il traguardo di Via Mazzini.

Inevitabilmente tra i grandi favoriti ci sarà ancora Tadej Pogacar, alla seconda corsa del suo ampio calendario autunnale. Lo sloveno ieri non è apparso al meglio ma vorrà sicuramente provare a crescere in vista del Lombardia. Sivakov potrebbe riprovarci, ma occhio ad un finalmente brillante Richard Carapaz ed a Filippo Zana.

Foto: LaPresse