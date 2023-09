Coppa Davis 2023, il calendario delle partite dell’Italia: orari, programma, tv, streaming

Il conto alla rovescia sta per scadere. Nella settimana del 12-17 settembre la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 si prenderà la scena e l’Italia sarà di scena. La formazione di Filippo Volandri affronterà nel Gruppo A Canada, Cile e Svezia a Bologna, andando a caccia dei primi due posti del raggruppamento che garantiranno la qualificazione alla fase conclusiva di Malaga (Spagna).

La compagine tricolore non sarà quella ideale. Mancheranno Jannik Sinner e Matteo Berrettini: l’altoatesino ha deciso di rinunciare per recuperare dalle fatiche della lunga trasferta americana per essere pronto in vista della stagione indoor a cui tiene particolarmente; il romano è finito ko per un infortunio alla caviglia nel corso degli US Open e non poteva rispondere alla convocazione.

Sarà tutto nelle mani di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Queste le scelte di Volandri, che tanto hanno fatto discutere per l’estromissione di Fabio Fognini, inizialmente inserito nell’elenco dei pre-convocati e poi sostituito con Vavassori in vista del doppio.

Le partite dell’Italia della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 godranno della copertura televisiva di Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in differita su SuperTennis; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO ITALIA COPPA DAVIS 2023

Mercoledì 13 settembre

Ore 15.00 Italia vs Canada all’Unipol Arena di Bologna – Diretta tv su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Venerdì 15 settembre

Ore 15.00 Italia vs Cile all’Unipol Arena di Bologna – Diretta tv su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Italia vs Svezia all’Unipol Arena di Bologna – Diretta tv su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Foto: LaPresse