Coppa Davis 2023, gli Stati Uniti se la cavano contro la Croazia: decisivo il successo in doppio

Sudando e sbuffando, ma gli Stati Uniti conquistano il primo punto nel gruppo D di Coppa Davis. Un successo sudato contro una Croazia non nella migliore versione, anzi praticamente spuntata, ma che ha dato comunque filo da torcere, rimanendo in partita fino al secondo set del doppio decisivo. Gli USA tirano però un sospiro di sollievo e raggiungono in vetta i Paesi Bassi in cima al raggruppamento.

Sembrava tutto semplice per la nazionale a stelle e strisce, che nel primo match di giornata vede Mackenzie McDonald imporsi senza troppi problemi su Dino Prizmic, numero 168 delle classifiche mondiali. Un 6-4 6-2 che ha visto battaglia perlopiù nel primo set, dove l’americano soffre in un paio di turni al servizio per poi andare dritto al punto in nemmeno cento minuti.

Ma invece arriva la sorpresa di giornata: protagonista quel Borna Gojo che due anni fa fu l’idolo assoluto della Croazia in quella cavalcata fino alla finale, battendo tra gli altri anche Lorenzo Sonego. Il numero 77 del mondo conferma la Davis come suo territorio di caccia preferito e supera Frances Tiafoe con un importante 6-4 7-6, rimandando così al doppio ogni discorso di successo o sconfitta finale.

Fino allo scorso luglio avremmo avuto i croati netti favoriti, con l’inossidabile coppia composta da Mate Pavic e Nikola Mektic. ma la loro collaborazione si è interrotta proprio in estate. Così Pavic si è ritrovato a fare coppia con Ivan Dodig: non la stessa cosa, permettendo così ad Austin Krajicek e Rajeev Ram, che fanno passare la mareggiata per poi allungare nel finale, di conquistare il punto decisivo con il punteggio di 7-6 6-7 6-2.

