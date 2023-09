Come sta Roberto Russo? La situazione verso la Finale degli Europei di volley

Roberto Russo si è infortunato nel corso del quarto di finale agli Europei 2023 di volley maschile. Durante il primo set della sfida contro l’Olanda, il centrale è caduto male da un muro e si è fatto male alla caviglia sinistra. Il pallavolista è stato portato fuori dal campo a braccio ed è stato sostituito da Giovanni Sanguinetti. Si è avuta fin da subito la sensazione che non fosse nulla di grave, ma chiaramente un problema fisico in un torneo compresso come quello continentale complica il rientro in campo.

Stando agli ultimi aggiornamenti, riportati ieri sera da Maurizio Colantoni nel corso della telecronaca di Italia-Francia su Rai 2, Roberto Russo non ha portato lesioni e ci sarebbe soltanto un edema che deve essere riassorbito. Il giocatore era presente in panchina per la semifinale, ma è entrato in campo zoppicando durante la presentazione della formazione in vista della semifinale contro i Galletti. Il 26enne ha supportato i propri compagni ed è poi stato abbracciato dagli azzurri al termine dell’incontro con i transalpini.

Durante la stagione per club un problema di questo tipo verrebbe risolto saltando una giornata di campionato e senza avere particolari conseguenze, ma la fase a eliminazione diretta degli Europei ha previsto partite ogni due giorni e chiaramente il tempo per recuperare è davvero minimo. Roberto Russo è stato sostituito da Leandro Mosca per la semifinale e il giovane talento si è ben distinto, entrando benissimo nei meccanismi di squadra e potrebbe essere schierato anche per la Finale contro la Polonia.

Roberto Russo potrebbe però essere recuperato per l’atto conclusivo di sabato 16 settembre. C’è una minima percentuale di vederlo in azione, se davvero avrà recuperato da questo lieve infortunio e sarà in grado di fornire il proprio contributo, altrimenti spazio a Leandro Mosca. Roberto Russo avrà poi eventualmente il tempo per rimettersi completamente in forma in vista del torneo preolimpico che scatterà tra un paio di settimane.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli