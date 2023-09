Com’Ã¨ cambiata la classifica dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024? La situazione dopo le sfide a Macedonia e Ucraina

L’Italia di Luciano Spalletti, per il mese di settembre, non disputerà più partite. Per vedere nuovamente gli azzurri in campo si dovrà attendere prima il 14 ottobre per la gara contro Malta, poi il 17 ottobre per l’incontro con l’Inghilterra. Insomma un mese di pausa per la Nazionale ma non per il ct e i giocatori: il mister studierà al meglio le prossime avversarie mentre i giocatori saranno impegnati con le partite di campionato.

Ma tra sabato 9 settembre e ieri, martedì 12 settembre, l’Italia ha disputato due fondamentali e importantissime sfide per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei del 2024. La competizione continentale si giocherà in Germania il prossimo anno e in questo periodo si stanno svolgendo dunque tutte le qualificazioni.

Gli azzurri sono impegnati nel Gruppo C assieme all’Inghilterra, la nuova bestia nera Macedonia del Nord, Malta e Ucraina. Proprio ieri sera, Nicolò Barella e compagni, si sono regalati un +3 importantissimo per la classifica. La doppietta di uno scatenato Davide Frattesi ha steso gli ucraini per 2-1 ma soprattutto ha cancellato il deludente pareggio di sabato scorso contro i macedoni per 1-1, muovendo di fatto la classifica. L’Inghilterra rimane prima a quota 13 punti.

Successivamente troviamo tre squadre a pari punti: Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, tutte a 7 punti ma con una grande differenza. Gli azzurri hanno infatti giocato 4 partite rispetto a tutte le Selezioni che in realtà ne hanno disputate cinque. La vittoria contro l’Ucraina dunque, non solo per larghi tratti ha messo in mostra la qualità di questa formazione ma, inoltre, ha smosso la classifica in maniera significativa.

Spalletti e i suoi faranno di tutto per accedere direttamente agli Europei senza passare dai playoff: servirà lavorare duro e rispondere presente, proprio come ieri. Nel frattempo ecco di seguito la nuova classifica del Gruppo C, valido per queste qualificazioni agli Europei del 2024.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

1. Inghilterra 13 punti (dopo 5 partite giocate)

3. Italia 7 punti (dopo 4 partite giocate)

3. Ucraina 7 punti (dopo 5 partite giocate)

4. Macedonia del Nord 7 punti (dopo 5 partite giocate)

5. Malta 0 punti (dopo 5 partite giocate)

Foto: LaPresse