Ciclismo: si ritira dal professionismo Luis Leon Sanchez

In questi giorni è presente alla Vuelta, ma la corsa a tappe iberica sarà l’ultima della carriera di Luis Leon Sanchez. Il corridore spagnolo ha infatti annunciato il ritiro per la fine di quest’annata.

Palmares di tutto rispetto per il classe 1983 (40 anni da compiere a novembre) che ha militato in diverse squadre dal 2004 (esordio da professionista) per poi finire all’Astana nella quale è uno dei fari da otto anni.

Per lui una Parigi-Nizza, quattro vittorie di tappa al Tour de France, due volte la Classica di San Sebastian, diversi titoli nazionali a cronometro e quarantasette vittorie totali.

Le sue parole in un post su Instagram: “È molto difficile da dire, ma questo è il mio ultimo anno da professionista. Tutto arriva alla fine e questo è il momento di annunciare il mio ritiro. La bicicletta mi ha portato in posti incredibili e ho potuto conoscere persone bellissime. Sono molto grato a mia moglie Laura e ai miei tre figli. Mi hanno sempre sostenuto. D’ora in poi sono loro la mia priorità. Hanno sofferto e sacrificato più di me negli ultimi anni”.

Foto: Pier Colombo