Ciclismo: nel finale di stagione per Wout van Aert e Tadej Pogacar c’Ã¨ anche l’Italia

Non ci sono i Mondiali in questo finale di stagione per quanto riguarda il ciclismo su strada, ma non mancano gli appuntamenti da qui ad ottobre ad animare il calendario. Molte corse si svolgeranno anche nel Bel Paese e i big sfrutteranno le manifestazioni sul suolo italiano per prepararsi al meglio verso gli ultimi obiettivi rimasti.

Oggi l’annuncio di Wout van Aert che sarà presente alla Coppa Bernocchi (2 Ottobre) e al Gran Piemonte (5 Ottobre) per preparare i Mondiali di Gravel che si svolgeranno sempre in Italia a Treviso.

Occhi puntati invece sul Lombardia per Tadej Pogacar: lo sloveno si è già imposto due volte nella Classica delle Foglie Morte e va a caccia del tris.

Il capitano della UAE Emirates prima però sarà impegnato alla Coppa Sabatini, in programma tra tre giorni il 14 settembre in quel di Peccioli.

Foto: Valerio Origo