Chi in panchina per Macedonia-Italia? Nomi di lusso per Spalletti: le ultime scelte

Alle 20.45 di questa sera, l’Italia sarà di scena a Skopje per il terzo turno valevole per il girone C delle qualificazioni a Euro 2024 con la Macedonia del Nord: un appuntamento da non fallire quello odierno vista la situazione non rassicurante in classifica, la quale vede gli azzurri al quarto posto con soli 3 punti conquistati, la metà di quelli messi a referto dall’Ucraina seconda con un match disputato in più rispetto alla squadra di Luciano Spalletti.

Il neo CT della Nazionale è stato molto chiaro su come vorrà vedere in campo il suo undici. Lo stile di gioco del tecnico di Certaldo non ha bisogno di presentazioni: difesa a quattro, modulo che può variare a seconda delle esigenze e dei giocatori in campo tra 4-3-3 e 4-2-3-1 e pressing alto nella metà campo avversaria, dogmi del principio di gioco spallettiano che ha portato il Napoli a conquistare lo scudetto dopo 33 anni.

Visto l’impegno delicato con l’Ucraina di martedì sera, l’allenatore ex Napoli darà spazio a qualche elemento meno considerato dal precedente CT dell’Italia Roberto Mancini: se in porta rivedremo Gianluigi Donnarumma, la coppia dei centrali sarà formata da Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini, giocatore poco utilizzato dal tecnico marchigiano. Sulle fasce confermati Federico Dimarco e Giovanni Di Lorenzo, il centrocampo vedrà in azione, oltre ai titolarissimi Nicolò Barella e Sandro Tonali, il romanista Bryan Cristante in cabina di regia. Il tridente sarà composto da Mattia Zaccagni e Matteo Politano, i quali supporteranno il nuovo capitano azzurro Ciro Immobile.

In caso di difficoltà a sbloccare il match, le alternative non mancano di certo, a cominciare dalla porta dove troviamo profili di assoluto valore come Alex Meret e Guglielmo Vicario. Siederanno in panchina anche i centrali formanti la coppia titolare alla Lazio, Nicolò Casale e Alessio Romagnoli, mentre le fasce potranno vedere l’impiego di Matteo Darmian e Leonardo Spinazzola. Ricambi di qualità anche a centrocampo, con Manuel Locatelli, Matteo Pessina e Davide Frattesi pronti a entrare in campo. In attacco, attenzione a Giacomo Raspadori, pupillo di Spalletti a Napoli, oltre a Nicolò Zaniolo e a Mateo Retegui.

Foto: Lapresse