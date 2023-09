Chi ha fatto cadere Filippo Ganna agli Europei? La dinamica dell’incidente e cos’Ã¨ successo

Una giornata amarissima per l’Italia e per Filippo Ganna. L’azzurro si stava muovendo benissimo per preparare il terreno per un eventuale attacco agli Europei di ciclismo di scena in Olanda, ma la sfortuna ci si è messa di mezzo, tagliando fuori dai giochi l’uomo della Ineos-Grenadiers.

Già dopo ottanta chilometri il verbanese era rimasto coinvolto in una caduta di gruppo dove sono stati coinvolti anche Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero e Bauke Mollema, poi costretto al ritiro. Ganna era riuscito abilmente a rientrare, ma poiché la malasorte ci vede benissimo quando ti prende di mira, ha deciso nuovamente di metterci lo zampino.

Nel penultimo giro c’è stato un attacco di Christophe Laporte, poi vincitore alla fine. E nella marmaglia per andarlo a riprendere in una strada sì asfaltata ma un po’ stretta, il tedesco Kim Heiduk perde l’equilibrio e cade, andando a coinvolgere diversi corridori tra cui Ganna, che è costretto a mettere il piede a terra e ad attendere l’aiuto di qualcuno.

Un aiuto che si rivelerà però vano, poiché Filippo ci mette tanto, troppo per poter ripartire. Il treno della vittoria non passa così spesso, e l’azzurro purtroppo ha mancato un possibile appuntamento per colpe non sue.

Foto: LaPresse