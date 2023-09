Chi è l’arbitro di Lazio-Atletico Madrid? Fischietto d’esperienza per i biancocelesti

Nella serata di oggi scatterà la fase a gironi della Champions League 2023-2024, la competizione europea per club più ambita e prestigiosa: la Lazio di Maurizio Sarri, tornata a qualificarsi per la “coppa dalle grandi orecchie” dopo due stagioni d’assenza, farà il suo esordio nel girone E contro l’Atletico Madrid all’Olimpico di Roma dalle 20.45.

I biancocelesti hanno come obiettivo quello di superare il turno, traguardo fattibile vista la presenza nel raggruppamento, oltre che dei Colchoneros, anche di Feyenoord e Celtic, due formazioni alla portata delle Aquile. L’avvio della stagione laziale è stato decisamente sofferto: troppo pochi i 3 punti conquistati nelle prime quattro sfide stagionali, frutto di tre sconfitte e dell’unica eccezione stagionale grazie alla vittoria per 2-1 a Napoli.

Per quanto riguarda la squadra di Diego Pablo Simeone, l’inizio stagionale prima della sosta ha convinto in molti, ma la netta sconfitta di Valencia per 3-0 ha demoralizzato la squadra, oggi priva di Thomas Lemar per via di un infortunio al tendine d’Achille. I madrileni saranno più agguerriti che mai per riscattare la brutta figura incassata con i giallorossi anche se, negli ultimi anni, la squadra del Cholo ha fatto decisamente fatica in questa competizione.

La sfida di oggi sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, fischietto d’esperienza alla 26ma direzione in Champions League. Ci sono due precedenti con i biancocelesti, entrambi in Europa League: il primo risale alla stagione 2017-2018, quando la Lazio vinse per 5-1 nel ritorno dei sedicesimi di finale sulla Steaua Bucarest, il secondo l’anno successivo, sempre nei sedicesimi ma all’andata, con le Aquile che persero per 1-0 all’Olimpico contro il Siviglia.

Foto: Lapresse