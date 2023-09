Chi è il portiere titolare dell’Italia? Le opzioni di Spalletti per le qualificazioni agli Europei

Le lancette dell’orologio ci stanno man mano conducendo all’ora decisiva. Manca sempre meno all’esordio in una gara ufficiale della nuova Italia targata Luciano Spalletti. La nostra Nazionale tornerà in campo fra tre giorni esatti dopo le dimissioni di Roberto Mancini: sta per iniziare una nuova era insomma, e l’attesa e la curiosità camminano di pari passo. La voglia è quella di vedere in azione gli Azzurri guidati dal mister campione d’Italia in carica.

Sabato 9 settembre l’Italia dovrà vedersela, a Skopje, contro la Macedonia del Nord: la ferita del Renzo Barbera di Palermo fa ancora male ma è tempo di guardare al presente e soprattutto al futuro. La sfida con i macedoni è valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 che si terranno in Germania. L’Italia, presente nel Gruppo C delle qualificazioni, è chiamata a non rimanere indietro e dunque a vincere: ma non sarà semplice né in Macedonia, né tre giorni più tardi a San Siro contro l’Ucraina.

Per staccare il pass per la competizione ci vorranno assolutamente due vittorie e quindi il ct dovrà mandare in campo le migliori formazioni. E guardando la porta non dovrebbero esserci dubbi sul portiere titolare che giocherà dietro il quartetto difensivo probabilmente composto da Di Lorenzo, Bastoni, Casale e Dimarco: si tratta di Donnarumma.

L’estremo difensore in forza al PSG dopo un’annata travagliata ricca di alti ma soprattutto bassi, vorrà riconfermarsi in Nazionale, ritornando magari a essere decisivo proprio come negli ultimi Europei vinti. Vedremo dunque quale sarà la scelta definitiva di Spalletti ma Meret, Provedel e Vicario non dovrebbero scalzare Donnarumma. Insomma adesso non resta che attendere: presto sarà Macedonia del Nord-Italia.

Foto: LaPresse