Che partita di Champions League si vede su Canale 5 in chiaro questa settimana (19 settembre)? Programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a partire e a regalare soprattutto emozioni. La massima competizione europea per club, dopo una lunga fase preliminare estiva, tornerà con la tanto attesa fase a gironi che, pian piano, condurrà alla Finale del 1° giugno del 2024 a Wembley. Il primo turno partirà ufficialmente domani, martedì 19 settembre e proseguirà sino alle 21.00 del giorno seguente, quando inizieranno le ultime partite di questa giornata di esordio.

E proprio tra poco più di 24 ore, la Lazio di Maurizio Sarri, scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico per affrontare l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I biancocelesti apriranno le porte del proprio stadio e battaglieranno contro gli spagnoli. Nelle prime quattro giornate di Serie A Immobile e compagni non hanno brillato conquistando appena tre punti, figli di una vittoria (contro il Napoli) e tre sconfitte. I Colchoneros invece, in quattro gare de LaLiga, hanno ottenuto 7 punti: due le vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Ci si aspetta dunque un incontro tra due squadre che avranno voglia di primeggiare e rifarsi sul terreno di gioco europeo. La partita tra la Lazio e l’Atletico Madrid, verrà trasmessa in chiaro su Canale 5: l’incontro si disputerà a partire dalle ore 21.00 di martedì 19 settembre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la 1a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024.

CALENDARIO LAZIO-ATLETICO MADRID (19 SETTEMBRE)

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 – Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA LAZIO-ATLETICO MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Lazio-Atletico Madrid:

Foto: LaPresse