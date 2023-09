Canottaggio, Mondiali 2023: tre terzi posti per l’Italia nelle spare races che precedono la rassegna iridata

Si sono disputate a Belgrado, in Serbia, sede dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, le spare races, ovvero le gare delle riserve, tradizionale antipasto per testare il campo gara in attesa del via della rassegna iridata, in programma domani, domenica 3 settembre.

Le riserve azzurre centrano tre terzi posti con Veronica Lisi (Carabinieri) nel singolo femminile, con Sofia Secoli (CC Saturnia) ed Anna Rossi (SC Caprera) nel due senza femminile, e con Nunzio Di Colandrea (Marina Militare) e Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle) nel due senza maschile.

Gara a quattro nel singolo femminile, dove vincono gli USA davanti alla Germania, mentre Veronica Lisi si piazza terza davanti alla Serbia. Competizione a quattro anche nel due senza maschile, con il successo dell’Australia davanti alla Gran Bretagna ed a Nunzio Di Colandrea e Jacopo Frigerio, terzi davanti agli USA.

Sfida a cinque nel due senza femminile, con l’affermazione degli Stati Uniti e la Nuova Zelanda seconda, davanti a Sofia Secoli ed Anna Rossi, terze. Alle spalle delle azzurre quarta piazza per la Germania e quinta ed ultima per la Gran Bretagna.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo