Canoa slalom, Stefanie Horn in finale nel K1 ai Mondiali: c’Ã¨ il pass per Parigi 2024!

Finale e pass olimpico in tasca per Stefanie Horn. L’Italia avrà la sua maggiore rappresentante ai Giochi Olimpici di Parigi grazie al proprio asso, che ha conquistato l’ultimo atto ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley nella sua prediletta K1, nonostante una semifinale nemmeno troppo scintillante.

La nativa di Bottrop, che difende i colori azzurri dal 2013, non ha fatto brillare gli occhi disputando una prova accorta e perdendo anche un po’ di tempo nel passaggio all’ultima porta. Il crono di 105.84 non l’aveva difatti lasciata nemmeno troppo soddisfatta, ma alla fine basterà per il settimo posto finale.

Poiché a superarla sono soltanto le vere e proprie campionesse di specialità. Prova celestiale dell’australiana Jessica Fox, che ha spinto tantissimo soprattutto nell’ultimo tratto e chiudendo in 102.13, rifilando un secondo e trentasette centesimi a Ricarda Funk, in quello che pare essere il duello per l’oro, e quasi due secondi alla vecchia leonessa Luuka Jones.

A chiudere la batteria delle finaliste sono la brasiliana Ana Satila, la polacca Klaudia Zwolinska, la britannica Mallory Franklin, le slovacche Sona Stanovska ed Eliska Mintalova e l’olandese Martina Wegman. Ma si sa come in finale i valori si riazzerano, è lì che bisogna puntare alla discesa della vita.

