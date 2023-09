Canelo-Charlo, Mondiale supermedi 2023: programma, orario, tv, streaming

Ancora lui, Canelo Alvarez. Il messicano cerca ancora una volta di dimostrare la propria supremazia nei supermedi andando a caccia di tante cose contro Jermell Charlo, esperto sì, forte sì, ma alla prima contro una figura di tale carisma e forza. E, soprattutto, in un nuovo ambiente, dato che arriva dai superwelter.

Giova ricordare come Charlo sia arrivato a questo punto: avrebbe dovuto difendere i suoi titoli unificati dei superwelter contro il numero 1 della WBO, Tim Tsyzu, a gennaio. Solo che “Iron Man” si è infortunato due volte, e questo ha cambiato tutte le carte in tavola. Nel momento in cui salirà sul ring contro Canelo, perderà all’istante il titolo WBO dei superwelter. Il messicano, nel frattempo, ha già vinto una volta nel 2023 contro John Ryder, concedendosi anche un cameo nel terzo film della serie cinematografica Creed.

Il combattimento tra Canelo Alvarez e Jermell Charlo si disputerà nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre alle ore 5:00 circa in Italia, in quel di Las Vegas. Non è stata ancora comunicata una copertura di qualsivoglia genere in Italia per quanto riguarda tv o streaming.

CALENDARIO CANELO-CHARLO, MONDIALE SUPERMEDI 2023

Notte tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre

MAIN EVENT

Ore 5:00 circa Canelo Alvarez-Jermell Charlo – Mondiale unificato pesi supermedi

UNDERCARD

Yordenis Ugas-Mario Barrios – Pesi welter

Jesus Ramos-Erickson Lubin – Pesi superwelter

Elijah Garcia-Armando Resendiz – Pesi medi

Frank Sanchez-Scott Alexander – Pesi massimi

Oleksandr Gvozdyk-Isaac Rodrigues – Pesi mediomassimi

Terrell Gausha-KeAndrae Leatherwood – Pesi medi

Foto: LaPresse