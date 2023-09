Calendario Serie C oggi: orari 1° settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Dopo 75 giorni dal ritorno della finale play-off della passata stagione tra Lecco e Foggia, quest’oggi inizia la Serie C 2023-2024: saranno sette le sfide ad inaugurare la nuova edizione della terza serie del calcio italiano. C’è molta attesa per questo nuovo campionato che, anno dopo anno, cresce sempre più di livello e, conseguentemente, di interesse.

Cinque delle sette partite del giorno riguarderanno il girone B. C’è curiosità intorno al Perugia, squadra che questo campionato poteva anche non disputarlo: il Grifone ha sperato sino all’ultimo sul possibile ripescaggio in B a discapito del Lecco, ma il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dagli umbri, i quali esordiranno in casa della Lucchese. Gli altri match della serata saranno Rimini–Arezzo, Gubbio–Pineto, Pontedera–Sestri Levante e Carrarese–Fermana.

I restanti due match saranno valevoli per il girone C: la sfida più attesa dell’intero venerdì vedrà sfidarsi il Catania e il Crotone, squadre decisamente ambiziose che partono tra le favorite per la promozione in Serie B nel gruppo delle meridionali. L’altro incontro di questo gruppo sarà il derby campano tra il Giugliano e il Sorrento.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per la prima giornata della Serie C 2023-2024. Tutti i match saranno visibili in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Venerdì 1 settembre

Ore 19.45 Catania-Crotone – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Lucchese-Perugia – Diretta tv sul canale 251 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Carrarese-Fermana – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Gubbio-Pineto – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Pontedera-Sestri Levante – Diretta tv sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Rimini-Arezzo – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Giugliano-Sorrento – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: Lapresse