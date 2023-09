Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 26 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

La Serie B è pronta a ripartire con la settima giornata di campionato che inizia oggi, martedì 26 settembre.

Sette le gare in programma, tutte visibili sia su Sky che su DAZN.

Ad aprire il programma, alle 18.15, una doppia sfida: Cosenza-Cremonese e l’incrocio tra due neopromosse come Lecco e FeralpiSalò.

Alle 20.30, invece, le altre partite a partire dal big match tra Venezia e Palermo, mentre lo Spezia affronterà il Brescia in un incontro delicato per i bianconeri, fermi ad un punto in classifica.

Gara d’alta classifica, invece, tra Sudtirol e Modena. Completano il quadro Reggiana-Pisa e Ascoli-Ternana.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, martedì 26 settembre, valide per la 7ª giornata di Serie B. Le gare odierne veranno trasmesse da DAZN e Sky.



CALENDARIO SERIE B OGGI

Ore 18.15 Lecco-FeralpiSalò – DAZN e Sky Sport 252, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 18.15 Cosenza-Cremonese – DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 251, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 20.30 Sudtirol-Modena- DAZN e Sky Sport 255, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 20.30 Reggiana-Pisa – DAZN e Sky Sport 254, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 20.30 Ascoli-Ternana – DAZN e Sky Sport 252, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 20.30 Spezia-Brescia – DAZN e Sky Sport 253, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Ore 20.30 Venezia-Palermo – DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 251, diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse