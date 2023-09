Calendario Serie A calcio 16-18 settembre: programma prossima giornata, che partite si giocano, programma, orari DAZN e Sky

La Serie A torna ad infiammare l’Italia. Dopo la sosta per le Nazionali, torna il nostro campionato con alcuni incroci che si preannunciano caldissimi, a partire da sabato 16 settembre.

Poiché in questa giornata scenderanno in campo le quattro squadre impegnate in Champions League. Si apre con Juventus-Lazio all’Allianz Stadium, mentre alle 18.00 è già tempo di derby in vetta alla classifica con Inter e Milan. In serata il Napoli di Rudi Garcia andrà al Marassi per poter affrontare il Genoa di Alberto Gilardino.

Domenica 17 settembre che prevede il primo lunch match della stagione, con la sfida tra Cagliari ed Udinese, entrambe bisognose di una vittoria. Alle 15.00 sarà invece il turno di Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce, mentre alle 18.00 interessante partita al Franchi tra Fiorentina ed Atalanta. In serata l’incrocio tra Roma, ancora ferma a due punti, e l’Empoli a caccia del primo punto stagionale. Turno che si chiuderà di lunedì, con Salernitana-Torino alle 18.30 e Verona-Bologna alle 20.45.

La quarta giornata di Serie A andrà in diretta totale sulla piattaforma streaming DAZN. Genoa-Napoli, Cagliari-Udinese e Verona-Bologna saranno i match che Sky Sport potrà trasmettere in diretta televisiva, mentre gli altri match saranno disponibili su Sky Zona DAZN per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

SERIE A 2023-2024, QUARTA GIORNATA: IL PROGRAMMA

Sabato 16 settembre

15.00 Juventus-Lazio – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

18.00 Inter-Milan – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Genoa-Napoli – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, streaming su NOW, Sky Go e DAZN

Domenica 17 settembre

12.30 Cagliari-Udinese – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming su NOW, Sky Go e DAZN

15.00 Frosinone-Sassuolo – diretta tv su Sky Zona DAZN 2, streaming su DAZN

15.00 Monza-Lecce – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

18.00 Fiorentina-Atalanta – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Roma-Empoli – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

Lunedì 18 settembre

18-30 Salernitana-Torino – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Verona-Bologna – diretta tv su Sky Sport Calcio, Streaming su NOW, Sky Go e DAZN

SERIE A 2023-2024, DOVE VEDERE LA QUARTA GIORNATA IN TV E IN STREAMING

Genoa-Napoli

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN

Cagliari-Udinese

Diretta tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN

Verona-Bologna

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta Streaming: NOW, Sky Go, DAZN

Juventus-Lazio, Inter-Milan, Monza-Lecce, Fiorentina-Atalanta, Roma-Empoli, Salernitana-Torino

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214)

Diretta streaming: DAZN

Frosinone-Sassuolo

Diretta tv: Sky Zona DAZN 2 (215)

Diretta streaming: DAZN

