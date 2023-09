Calendario Preolimpico volley maschile 2023: quando inizia, programma, orari, tv, streaming

L’Italia sarà impegnata nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la medaglia d’argento agli Europei, gli azzurri torneranno in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre per affrontare Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca, Qatar in un durissimo round robin: ogni squadra affronterà le altre sette, le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi.

Se si fallirà l’obiettivo attraverso questa kermesse bisognerà poi aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici, l’Italia può fare affidamento sull’attuale terzo posto nella graduatoria. Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare (Riccardo Sbertoli sarà il suo secondo), Yuri Romanò ricoprirà il ruolo di opposto di riferimento con il giovane Alessandro Bovolenta alle sue spalle, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori di punta con Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi pronti all’occorrenza, Gianluca Galassi e Roberto Russo formeranno il tandem di centrali con Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti di spalla, Fabio Balaso il libero e Leonardo Scanferla la sua riserva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del preolimpico di volley maschile con l’Italia. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE CON L’ITALIA

Sabato 30 settembre

15.00 Brasile-Qatar

18.30 Italia-Repubblica Ceca

22.00 Iran-Germania

Domenica 1° ottobre

01.30 Cuba-Ucraina

15.00 Brasile-Repubblica Ceca

18.30 Cuba-Germania

22.00 Italia-Qatar

Lunedì 2 ottobre

01.30 Iran-Ucraina

Martedì 3 ottobre

15.00 Iran-Qatar

18.30 Cuba-Repubblica Ceca

22.00 Italia-Ucraina

Mercoledì 4 ottobre

01.30 Brasile-Germania

15.00 Iran-Repubblica Ceca

18.30 Italia-Germania

22.00 Cuba-Qatar

Giovedì 5 ottobre

01.30 Brasile-Ucraina

Venerdì 6 ottobre

15.00 Brasile-Cuba

18.30 Italia-Iran

22.00 Ucraina-Qatar

Sabato 7 ottobre

01.30 Germania-Repubblica Ceca

15.00 Brasile-Iran

18.30 Italia-Cuba

22.00 Ucraina-Repubblica Ceca

Domenica 8 ottobre

01.30 Germania-Qatar

15.00 Italia-Brasile

18.30 Iran-Cuba

22.00 Ucraina-Germania

Lunedì 9 ottobre

01.30 Repubblica Ceca-Qatar

PROGRAMMA PREOLIMPICO VOLLEY: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (solo per le partite dell’Italia), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW (solo per le partite dell’Italia), per gli abbonati, Volleyball World Tv (per tutte le partite), per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo per le partite dell’Italia)

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli