Calendario Preolimpici volley femminile 2023 oggi: orari partite 22 settembre, programma, tv, streaming

Si giocherà nella giornata odierna, venerdì 22 settembre, il qunto turno dei Tornei Preolimpici di volley femminile che metteranno in palio gli ambitissimi posti per i Giochi di Parigi 2024. Tante le squadre impegnate nei tre gironi ed in tutti gli angoli del globo. Tra queste anche l’Italia, reduce da quattro successi consecutivi e chiamata ad un test importantissimo.

La squadra allenata dal CT Davide Mazzanti sfiderà le Campionesse Olimpiche degli Stati Uniti in un match tanto spettacolare quanto importante per il cammino azzurro. Oltre alle implicazioni sul morale ed emotive, una vittoria nella sfida odierna porterebbe Myriam Sylla e compagne a meno di un passo dalla qualificazione per la manifestazione a cinque cerchi.

Tante sfide chiave anche negli altri due gironi: dai fuochi di artificio di Brasile-Turchia ad una sfida che sembra già quasi uno spareggio tra Cina e Paesi Bassi. Oggi è a tutti gli effetti una giornata fondamentale nel cammino di ogni squadra che punta ad andare a Parigi.

Di seguito dunque il programma dettagliato di tutti i match dei Tornei Preolimpici che si svolgeranno oggi, venerdì 22 settembre. La partita Italia-USA sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà fornita da SkyGo, Volleyball World Tv e NowTV. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE OGGI

03:00 Porto Rico-Argentina

04.00 Serbia-Rep. Dominicana

06.00 Bulgaria-Perù

07.00 Canada-Ucraina

09.00 Brasile-Turchia

10.00 Rep. Ceca-Messico

11.30 Colombia-Corea del Sud

12.25 Giappone-Belgio

13.30 Cina-Paesi Bassi

14.30 Thailandia-Slovenia

17.30 Polonia-Germania

20.45 ITALIA-Stati Uniti (diretta tv su SkySport Uno, streaming su SkyGo, Volleyball World Tv e Now TV)

TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY FEMMINILE 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (solo Italia-USA)

Diretta streaming: SkyGo, Volleyball World Tv, NOW TV (solo Italia-USA)

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-USA)

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo