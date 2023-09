Calendario Premier League 2023 oggi: orari 24 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Sono cinque le partite di Premier League previste per oggi, domenica 24 settembre, ma solo tre verranno trasmesse in tv e in streaming.

Alle 15.00, con diretta Sky, spazio al derby del nord di Londra tra Arsenal e Tottenham, ma anche al Liverpool che ospita il West Ham.

Il Brighton di De Zerbi, invece, affronterà il Borunemouth e il Chelsea l’Aston Villa: per questa gare, sempre con calcio di inizio alle 15.00, non è prevista copertura televisiva e streaming.

A chiudere il programma di giornata Sheffield United-Newcastle, in calendario alle 17.30 e visibile su Sky.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, sabato 23 settembre, valide per la 6ª giornata della Premier League inglese. Tre delle cinque gare odierne verranno trasmesse da Sky.



PROGRAMMA PREMIER LEAGUE INGLESE OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Domenica 24 settembre



Ore 15.00 Chelsea-Aston Villa

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 15.00 Arsenal-Tottenham

Diretta tv : Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport Uno 239

: Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport Uno 239 Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Ore 15.00 Liverpool-West Ham

Diretta tv : Sky Sport Max (canale 205 Sky) e Sky Sport 257

: Sky Sport Max (canale 205 Sky) e Sky Sport 257 Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Ore 15.00 Brighton-Bournemouth

Diretta tv : non prevista

: non prevista Diretta streaming: non prevista

Ore 17.30 Sheffield United-Newcastle

Diretta tv : Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport Uno 239

: Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport Uno 239 Diretta streaming: SkyGo e NowTv

Foto: LaPresse