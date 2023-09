Calendario Milan in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

Il Milan di Stefano Pioli si avvia a disputare la prima sfida del girone F della Champions League 2023-2024 nella giornata di domani: i rossoneri saranno di scena a San Siro contro il Newcastle per l’esordio nel raggruppamento dalle ore 18.45, un match già da subito importante per le ambizioni della squadra meneghina, semifinalista nella scorsa edizione della competizione continentale più ambita.

Di certo gli uomini di Pioli non arrivano a questo primo appuntamento nel migliore dei modi, visto il pesantissimo ko per 5-1 rimediato nel derby della Madonnina contro l’Inter: la squadra inglese, nonostante non sia abituata a giocare queste competizioni, è un osso durissimo, considerando che faceva parte della quarta fascia nel sorteggio del 31 agosto. Le altre due compagini del girone, PSG e Borussia Dortmund, sono decisamente più esperte dei Magpies a questi livelli, completando di fatto un gruppo di ferro.

Dopo l’esordio di domani, i rossoneri andranno a Dortmund per la seconda sfida del girone nella serata del 4 ottobre. Tre settimane più tardi, il Milan farà visita al PSG alle 21.00, e allo stesso orario saranno i parigini a scendere in direzione Milano il 7 novembre. L’ultimo match casalingo per il Diavolo si giocherà il 28 novembre con i tedeschi, prima del gran finale, fissato per il 13 novembre, in casa del Newcastle.

CALENDARIO MILAN CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Milan-PSG – Diretta tv su Canale 5 e su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Martedì 28 novembre

Ore 21.00 Milan-Borussia Dortmund – Diretta tv su Canale 5 e su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 13 dicembre

Ore 21.00 Newcastle-Milan – Diretta tv e streaming da definire

Foto: Lapresse