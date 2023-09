Calendario Liga 2023 oggi: orari 30 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Con l’anticipo andato in scena nella serata di ieri tra Barcellona e Siviglia, è iniziato il programma valevole per l’ottava giornata de La Liga 2023-2024: quest’oggi saranno quattro le sfide che si disputeranno per il turno in questione, posto in mezzo tra la tornata infrasettimanale appena trascorsa e i prossimi impegni nelle coppe europee.

Il sabato calcistico in Spagna scatterà alle 14.00 con la sfida tra Getafe e Villarreal: i “Sottomarini Gialli” devono iniziare a macinare punti, visto che in classifica si trovano al momento in 13ma posizione con 7 punti conquistati sin qui. Più tardi, alle 16.15, sarà la volta di Rayo Vallecano–Maiorca, con i padroni di casa che andranno alla caccia di altri punti per rimanere nelle zone nobili della classifica.

Dalle 18.30 avrà via il big match di giornata: il Real Madrid di Carlo Ancelotti farà visita al campo del Girona di Michèl, formazione attualmente prima in classifica. I catalani stanno vivendo qualcosa di inimmaginabile sino a qualche anno fa, visto che la squadra di proprietà del City Group ha vinto ben sei delle sette sfide disputate sin qui. Il programma del giorno si chiuderà con il sentitissimo derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, sfida che vale un piazzamento momentaneo tra le prime quattro.

Di seguito il programma e il calendario completo con tutte le partite di oggi valevoli per l’ottava giornata della Liga 2023-2024: i match del sabato odierno saranno visibili in streaming su DAZN.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 30 settembre

Ore 14.00 Getafe-Villarreal – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Rayo Vallecano-Maiorca – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Girona-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse