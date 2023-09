Calendario Liga 2023 oggi: orari 17 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Dopo la sosta per le Nazionali di settimana scorsa, è ripartita La Liga 2023-2024: quest’oggi si disputeranno quattro sfide valevoli per la quinta giornata del massimo campionato spagnolo, prima del posticipo di domani tra Granada e Girona che metterà la parola fine al turno in questione.

Alle 14.00 scatterà il programma odierno con la sfida tra Getafe e Osasuna, formazioni alla caccia di punti preziosi per entrare nella metà di sinistra della classifica. Chi invece ha bisogno di una vittoria a tutti i costi è il Villarreal, inchiodato a quota 3 punti dopo tre giornate, che ospiterà l’Almeria a partire dalle ore 16.15.

Il Siviglia di José Luis Mendilibar sarà in campo con il Las Palmas dalle ore 18.30: gli andalusi hanno l’obbligo di vincere, visti i zero punti conquistati in quest’avvio di campionato. Stasera si disputerà invece il big match di questa domenica: alle 21.00, il Real Madrid di Carlo Ancelotti va alla caccia della quinta vittoria consecutiva con il Real Sociedad, squadra ancora imbattuta in questa stagione.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la quinta giornata de La Liga 2023-2024: tutte le sfide saranno trasmesse in streaming su DAZN.

CALENDARIO LA LIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 17 settembre

Ore 14.00 Getafe-Osasuna – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Villarreal-Almeria – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Siviglia-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Real Madrid-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse