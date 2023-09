Calendario Inter Champions League: date, programma, avversarie, tv e streaming

Dopo aver visto l’esito dei sorteggi effettuati oggi al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, finalmente si possono stilare i calendari della prossima Champions League 2023-2024. La fase a gironi vedrà, come sempre, sei incontri in programma che apriranno la strada verso la fase clou, ovvero quella ad eliminazione diretta.

L’Inter è inserita nel Girone D assieme al Benfica, eliminato nella scorsa edizione ai quarti di finale, quindi Salisburgo e la Real Sociedad brutta pescata nella quarta fascia. Un raggruppamento non certo morbido per la squadra nerazzurra che, viste le avversarie, sarà chiamata a ripetere l’ottimo percorso di 12 mesi fa.

In prima fascia l’urna monegasca è stata benevola, dato che il Benfica era una delle rivali meno pericolose. Terza e quarta fascia, invece, non hanno riservato grandissimi regali al club di mister Simone Inzaghi. Il Red Bull Salisburgo è sempre una squadra pericolosa, mentre la Real Sociedad era probabilmente la rappresentata più forte della quarta fascia.

La Champions League 2023-2024 sarà trasmessa da Sky Sport che detiene i diritti di 121 delle 137 partite. In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO. Su Amazon, per mezzo di Prime Video, saranno visibili in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera. Su Mediaset, infine, si potranno vedere 121 dei 137 match complessivi. Di questi, 104 saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5.

PROGRAMMA INTER CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

20 settembre – Prima giornata

Ore 21.00 Real Sociedad-Inter

3 ottobre – Seconda giornata

Ore 21.00 Inter-Benfica

24 ottobre – Terza giornata

Ore 18.45 Inter-Salisburgo

8 novembre – Quarta giornata

Ore 21.00 Salisburgo-Inter

29 novembre – Quinta giornata

Ore 21.00 Benfica-Inter

12 dicembre – Sesta giornata

Ore 21.00 Inter-Real Sociedad

Foto: LaPresse