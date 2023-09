Calendario Champions League 19-20 settembre: programma, che partite si giocano, orari, tv, streaming Sky, Mediaset e Prime

Comincia la Champions League. La settimana prossima prenderà il via la competizione per club più importante del calcio continentale, con vista verso la finale di Wembley che si disputerà il prossimo 1 giugno 2024. Come sempre, il primo turno della coppa dalle grandi orecchie si svilupperà in due giorni, tra il 19 ed il 20 settembre.

Ad aprire le danze sarà proprio una squadra italiana, il Milan, che se la vedrà con il Newcastle tra le mura amiche. Potrebbe però essere rimandato il rendez vous con Sandro Tonali, bloccato in Nazionale da un problema fisico. In serata il debutto della Lazio di Maurizio Sarri, che ospiterà l’Atletico Madrid: la partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5.

Il mercoledì vedrà invece i debutti di Napoli e Inter nella competizione. Gli azzurri saranno impegnati in Portogallo per sfidare lo Sporting Braga, squadra proveniente dai playoff di qualificazione. I nerazzurri invece saranno invece ospiti della Real Sociedad, in un match che verrà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

La Champions League 2023/2024 verrà trasmessa tra Canale 5, Sky Sport ed Amazon Prime Video. La programmazione di Sky Sport verrà resa nota nelle prossime ore; ovviamente le partite saranno a disposizione in streaming su NOW, Sky Go (quelle di Sky), Infinity ed Infinity +.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, PRIMO TURNO

19 settembre

18.45 Milan-Newcastle – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Feyenoord-Celtic – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Lazio-Atletico Madrid – diretta tv su Canale 5, streaming su Sky Go, NOW, Infinity+ e Mediaset Infinity

21.00 Young Boys-Lipsia – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Manchester City-Stella Rossa – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Barcellona-Royal Antwerp – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Shakhtar Donetsk-Porto – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

20 settembre

18.45 Galatasaray-Copenaghen – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Bayern Monaco-Manchester United – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Arsenal-PSV – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Siviglia-Lens – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Real Madrid-Union Berlino – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Sporting Braga-Napoli – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Benfica-Red Bull Salisburgo – diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go, NOW

21.00 Real Sociedad-Inter – diretta streaming su Amazon Prime Video

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (Lazio-Atletico Madrid), Sky Sport (gli altri match ad esclusione di Real Sociedad-Inter, palinsesto da definire)

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Amazon Prime Video (Real Sociedad-Inter), Infinity (Lazio-Atletico Madrid)

Foto: LaPresse