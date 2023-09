Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 23 settembre, chi gioca, programma, tv, streaming

Con l’anticipo tra Stoccarda e Darmstadt disputatosi nella serata appena terminata, è iniziata la quinta giornata della Bundesliga 2023-2024: saranno sei le sfide che avranno luogo nel sabato odierno, per ciò che riguarda il turno di questo fine settimana, prima che il weekend di gara si chiuda con i due posticipi di domani.

Attesa per il Bayern Monaco di Thomas Tuchel: i bavaresi, in testa alla classifica a pari merito con il Bayer Leverkusen a quota 10 punti, ospiterà il Bochum. I campioni in carica di Germania cercheranno un altro successo dopo la vittoria in Champions League per 3-2 sul Manchester United, risultato che ha ridato morale al Bayern, il cui pareggio con le “Aspirine” dello scorso turno di campionato aveva fatto storcere il naso tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Borussia Dortmund vuole provare a risalire la classifica dopo il successo in rimonta sul Friburgo: i gialloneri saranno di scena in casa contro il Wolfsburg, squadra molto difficile da affrontare, specie se la formazione di Edin Terzic è reduce dalla trasferta europea di Parigi. Le altre sfide delle 15.30 saranno Union Berlino–Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach–Lipsia e Augsburg–Mainz, mentre alle 18.30 si affronteranno Werder Brema e Colonia, le quali chiuderanno il programma odierno.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per il quarto turno della Bundesliga 2023-2024:

CALENDARIO BUNDESLIGA 2023-2024 OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 15.30 Bayern Monaco-Bochum – Diretta tv su Sky Sport Max, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15.30 Union Berlino-Hoffenheim – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Borussia Mönchengladbach-Lipsia – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 Augsburg-Mainz – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Werder Brema-Colonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA BUNDESLIGA 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Bayern Monaco-Bochum), Sky Sport 256 (Borussia Dortmund-Wolfsburg), Sky Sport Calcio (Werder Brema-Colonia).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv (Bayern Monaco-Bochum, Borussia Dortmund-Wolfsburg, Werder Brema-Colonia).

