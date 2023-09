Calcio in tv oggi (venerdÃ¬ 8 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà un venerdì 8 settembre molto interessante a livello di calcio in tv. Tra le Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025 con l’Italia di scena in Lettonia e le Qualificazioni agli Europei 2024 con Spagna e Croazia in campo, tra le altre, non mancherà anche tanta Serie C. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma del calcio in tv di oggi e come seguirlo in tv.

ELENCO PROGRAMMI CALCIO IN TV DI OGGI (venerdì 8 settembre)

Ore 16.00 QUALIFICAZIONI EURO 2025 UNDER 21 – Lettonia-Italia – diretta su Rai2

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – un match – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Georgia-Spagna – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 SERIE C – Cesena-SPAL – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 20.45 SERIE C – Vis Pesaro-Olbia – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 SERIE C – Pineto-Virtus Entella – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Slovacchia-Portogallo – diretta su Sky Calcio 3 (253)

