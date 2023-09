Calcio in tv oggi (venerdì 29 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

La stagione calcistica 2023-2024 è entrata nel vivo e, proprio per questo, ormai non c’è un giorno in cui non si giochi sui prati degli impianti italiani ed esteri: anche nel venerdì odierno ci saranno parecchie sfide interessanti, sia nelle categorie inferiori in Italia che nei principali campionati internazionali, le quali daranno vita a una giornata particolarmente intensa.

Si parte nella primissima mattinata italiana con l’attesa sfida di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Palmeiras, match valevole per l’andata delle semifinali della competizione internazionale più importante in Sudamerica. Spazio anche alle sfide del campionato arabo, in primis all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il quale sfiderà l’Al-Tai a partire dalle ore 17.00, e all’Al-Hilal di Neymar, che alle 20.00 se la dovrà vedere con l’Al-Shabab.

Nella serata di oggi inizieranno anche le giornate di questo fine settimana per quanto riguarda il campionato spagnolo e tedesco: il Barcellona di Xavi vuole riscattarsi dopo il pareggio con il Maiorca con un successo sul Siviglia, mentre in Germania il Borussia Dortmund va alla caccia dei tre punti sul campo dell’Hoffenheim. Questa sera inizierà anche la sesta giornata della Serie C con quattro sfide in programma e, dulcis in fundo, occhio alla classica portoghese tra Benfica e Porto.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (29 SETTEMBRE)

Venerdì 29 settembre

Ore 02.30 Boca Juniors-Palmeiras (Copa Libertadores) – Diretta streaming su Mola

Ore 15.00 Inter-Torino (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 17.00 Al Tai-Al Nassr (Saudi Pro League) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 20.00 Al Hilal-Al Shabab (Saudi Pro League) – Diretta tv su Sportitalia

Ore 20.30 Hoffenheim-Borussia D. (Bundesliga) – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Virtus Verona-Novara (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Triestina-Mantova (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Alessandria-Pro Sesto (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Barcellona-Siviglia (Liga) – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.15 Benfica-Porto (Campionato portoghese) – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse