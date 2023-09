Calcio in tv oggi (venerdÃ¬ 15 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno oggi, venerdì 15 settembre. La pausa dei campionati ha favorito le Nazionali in tutto il mondo che hanno potuto dunque assaporare il terreno di gioco dopo mesi d’inattività. Adesso però è tempo di rivedere sul grande schermo le competizioni nazionali. In data odierna saranno moltissime le partite che si giocheranno, formando di fatto un palinsesto televisivo ampissimo e soprattutto ricchissimo di match ed emozioni.

Partiamo subito con la Saudi Professional League, il campionato arabo, che vedrà in scena ben tre partite: a spiccare è quella che vedrà coinvolti l’Al-Hilal di Koulibaly, Neymar e Milinkovic-Savic e l’Al Riyadh. Non mancherà la Liga Portugal, con il Porto in azione a partire dalle 20.15 contro l’Estrela. Quindici minuti più tardi sarà poi il momento di Venezia-Spezia: la Serie B ritornerà con il quinto emozionante turno.

Allo stesso orario, alle 20.30 dunque, il Bayern Monaco ospiterà il Bayer Leverkusen nella 4a giornata di Bundesliga. Dalle 20.45 invece, sarà il momento della Serie C. L’Atalanta U23 accoglierà la Giana Erminio e si tratterà dell’unica partita del Girone A. Nel gruppo B spazio a quattro incontri: l’Ancona dovrà vedersela con il neopromosso Pineto.

Il Cesena sarà invece ospite del Pontedera; occhio all’interessante Rimini-Juventus Next Gen e al big match match tra SPAL e Perugia. Spostiamoci in Francia perché sarà anche il momento del PSG, che dovrà affrontare il Nizza. A chiudere per il campionato spagnolo Rayo Vallecano-Alavés e per la Championship inglese Southampton-Leicester. Ma ecco di seguito il l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (15 SETTEMBRE)

Venerdì 15 settembre

Ore 17.00 – Al-Fayha-Al-Shabab – Saudi Professional League, 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Al-Hilal-Al Riyadh – Saudi Professional League, 6° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 20.00 – Al-Khaleej-Al-Fateh – Saudi Professional League, 6° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.15 – Estrela Amadora-Porto – Liga Portugal, 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 – Venezia-Spezia – Serie B, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 20.30 – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen – Bundesliga 4° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Atalanta U23-Giana Erminio – Serie C, Girone A, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Ancona-Pineto – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Pontedera-Cesena – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Rimini-Juventus Next Gen – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – SPAL-Perugia – Serie C, Girone B, 3° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – PSG-Nizza – Ligue 1, 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Rayo Vallecano-Alavés – LaLiga 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Southampton-Leicester – Championship 6° turno – Diretta streaming su DAZN

