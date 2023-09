Calcio in tv oggi (sabato 30 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Si annuncia un sabato 30 settembre davvero ricchissimo di calcio in tv quello che vivremo oggi. Tra Serie A, Serie B, Serie C, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e calcio sudamericano avremo a disposizione davvero una mole di partite da record. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo del calcio in tv di oggi.

PROGRAMMA COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 30 settembre)

Ore 11.00 CAMPIONATO PRIMAVERA – Lecce-Roma – diretta su SportItalia (60 dgt)

Ore 12.00 LIGA FEMMINILE – Levante-Atletico Madrid – diretta su DAZN

Ore 13.00 CAMPIONATO PRIMAVERA – Fiorentina-Milan – diretta su SportItalia (60 dgt)

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Aston Villa-Brighton – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00 SERIE B – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 14.00 SERIE B – Brescia-Ascoli – diretta su DAZN e Sky Calcio 2 (252)

Ore 14.00 SERIE B – FeralpiSalò-Spezia – diretta su DAZN e Sky Calcio 1 (251)

Ore 14.00 SERIE B – Modena-Venezia – diretta su DAZN e Sky Calcio 4 (254)

Ore 14.00 SERIE B – Pisa-Cosenza – diretta su DAZN e Sky Calcio 5 (255)

Ore 14.00 LIGA – Getafe-Villareal – diretta su DAZN

Ore 15.00 SERIE A – Lecce-Napoli – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 15.30 PREMIER LEAGUE – Bournemouth-Arsenal – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Wolves-Manchester City – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 16.15 SERIE B – Ternana-Reggiana – diretta su Sky Sport Calcio (202) e DAZN

Ore 16.15 LIGA – Rayo Vallecano-Maiorca – diretta su DAZN

Ore 16.15 SERIE C – Albinoleffe-Legnano – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 16.15 SERIE C – Latina-Brindisi – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 16.15 SERIE C – Lucchese-Pineto – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.00 SERIE A – Milan-Lazio – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.00 SERIE C – Potenza-Monterosi Tuscia – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 18.15 SERIE C – Giana Erminio-Arzignano – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.15 SERIE C – Trento-Padova – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.15 SERIE C – Pro Vercelli-Fiorenzuola – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.15 SERIE C – Carrarese-Virtus Entella – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.30 LIGA – Girona-Real Madrid – diretta su DAZN

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Tottenham-Liverpool – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 18.30 BUNDESLIGA – Lipsia-Bayern Monaco – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.35 EREDIVISIE – PSV-Volendam – diretta su MolaTV

Ore 20.45 SERIE A – Salernitana-Inter – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Ore 20.45 SERIE C – Arezzo-Pontedera – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE C – LR Vicenza-Atalanta U23 – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.50 EREDIVISIE – RKC-Ajax – diretta su MolaTV

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Fortaleza-Gremio – diretta su MolaTV

Ore 20.50 COPA DE LA LIGA ARG – San Lorenzo-Huracan – diretta su MolaTV

Ore 21.00 LIGA – Real Sociedad-Athletic Bilbao – diretta su DAZN

Ore 21.00 LIGUE 1 – Monaco-Marsiglia – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 21.20 COPA DE LA LIGA ARG – Rosario Central-Newell’s Old Boys – diretta su MolaTV

Ore 21.30 LIGA PORTUGAL – Farense-Sporting Lisbona – diretta su DAZN

Ore 23.15 SAUDI PRO LEAGUE – Al Ahli-Al Ettifaq – differita su La7

Ore 23.50 COPA DE LA LIGA ARG – Racing-Independiente – diretta su MolaTV

