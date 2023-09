Calcio in tv oggi (sabato 2 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Siamo pronti per un sabato 2 settembre quanto mai ricco di calcio in tv. I campionati italiani ed esteri sono ormai entrati a pieno regime, per cui le partite saranno numerose. La Serie A vedrà 4 anticipi, quindi toccherà a Serie B e Serie C. Oltre i nostri confini tutti in campo. Premier League, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie olandese, Bundesliga tedesca e, ovviamente, non mancherà anche il calcio sudamericano. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match di calcio che saranno trasmessi oggi in tv.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 2 settembre)

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Sheffield Utd-Everton – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 14.00 LIGA – Real Sociedad-Granada – diretta su DAZN

Ore 14.30 CAMPIONATO PRIMAVERA – Lazio-Verona – diretta su SportItalia (60 dgt)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Man City-Fulham – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Chelsea-Nottingham Forest – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 16.15 LIGA – Real Madrid-Getafe – diretta su DAZN

Ore 16.30 CAMPIONATO PRIMAVERA – Cagliari-Inter- diretta su SportItalia (60 dgt)

Ore 18.00 BUNDESLIGA – Borussima M’gladbach-Bayern Monaco – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 18.30 SERIE A – Bologna-Cagliari – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE A – Udinese-Frosinone – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.30 SERIE B – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Summer (201)

Ore 18.30 SERIE B – Modena-Pisa – diretta su DAZN e Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 SERIE B – Palermo-FeralpiSalò – diretta su DAZN e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE B – Parma-Reggiana – diretta su DAZN e Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.30 SERIE B – Sudtirol-Ascoli – diretta su DAZN e Sky Calcio 6 (256)

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Brighton-Newcastle – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 18.30 LIGA – Alavés-Valencia – diretta su DAZN

Ore 19.25 EREDIVISIE – RKC Waalwijk-PSV – diretta su MolaTV

Ore 20.45 SERIE A – Atalanta-Monza – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 SERIE A – Napoli-Lazio – diretta su DAZN

Ore 20.45 SERIE C – Pescara-Juventus Next Gen – diretta su Sky Sport Summer (201) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE C – SPAL-Vis Pesaro – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 20.45 SERIE C – Avellino-Latina – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.45 SERIE C – Entella-Ancona – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 20.45 SERIE C – Cerignola-Messina – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 20.45 SERIE C – Recanatese-Torres – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Athletico Paranaense-Atletico Mineiro – diretta su MolaTV

Ore 21.00 LIGUE 1 – Monaco-Lens – diretta su Sky Sport Action (205)

Ore 21.00 LIGA – Betis Siviglia-Rayo Vallecano – diretta su DAZN

Ore 21.20 COPA DE LA LIGA ARG. – Lanus-Godoy Cruz – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse