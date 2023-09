Calcio in tv oggi (mercoledì 6 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

I campionati si fermano per fare spazio alle Nazionali. In questa settimana si terranno le partite valide per le qualificazioni ai tornei continentali, tra cui l’Europeo del prossimo anno in Germania. Ma non è ancora il momento di scendere in campo, almeno per loro.

Ci sarà però il calcio femminile che prenderà campo. Ci sono le qualificazioni alla Champions League femminile, con la Juventus di Joe Montemurro che affronterà l’Okzhetpes per qualificarsi alla fase finale. Previste anche alcune amichevoli tra Nazionali.

Spicca quella tra Malta e Gibilterra; i maltesi sono avversari dell’Italia nelle qualificazioni europee, seppur ancora fermi a zero punti, e proveranno a prendere fiducia con una selezione alla portata.

CALCIO IN TV OGGI 6 SETTEMBRE

11.00 Siria-Malesia – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

13.00 Juventus-Okzhetpes – qualificazione Champions League feminile – nessuna copertura tv o streaming

13.30 Macao-Bhutan – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

16.45 Oman-Palestina – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

20.00 Malta-Gibilterra – amichevole – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse