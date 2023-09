Calcio in tv oggi (mercoledÃ¬ 13 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Giornata abbastanza interlocutoria per il calcio internazionale, quella del 13 settembre. Poche le sfide davvero di rilievo in questo mercoledì, con le Nazionali europee che hanno concluso i loro impegni in vista delle Qualificazioni al torneo del 2024 in Germania.

Si continua dunque a giocare nei continenti americani: durante la notte si svolgeranno tre partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026; tra le nazionali impegnate, il Brasile di Danilo, centrale della Juventus, sarà impegnato in Perù alle 4.00. Bel duello tra Cile e Colombia alle 2.30, nella notte anche Venezuela-Paraguay.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Nottata che vedrà anche la CONCACAF Nations League, ed un paio di amichevoli internazionali, con gli Stati Uniti di Pulisic e Weah impegnati con l’Oman. Unico match di club di rilievo in Argentina, con il Gimnasia y Esgrima che ospita il Velez Sarsfield per la quarta giornata della Copa de la Liga.

CALCIO IN TV OGGI 13 SETTEMBRE

0.00 Venezuela-Paraguay – qualificazioni Coppa del Mondo 2026 – nessuna copertura tv

0.00 Guyana-Bahamas – CONCACAF Nations League – nessuna copertura tv

1.05 Portorico-Antigua e Barbuda – CONCACAF Nations League – nessuna copertura tv

1.30 Messico-Uzbekistan – amichevole – nessuna copertura tv

2.05 Giamaica-Haiti – CONCACAF Nations League – nessuna copertura tv

2.30 Cile-Colombia – qualificazioni Coppa del Mondo 2026 – nessuna copertura tv

2.30 USA-Oman – amichevole – nessuna copertura tv

4.00 Perù-Brasile – qualificazioni Coppa del Mondo 2026 – nessuna copertura tv

4.10 Honduras-Grenada – CONCACAF Nations League – nessuna copertura tv

23.00 Gimnasia y Esgrima-Velez Sarsfield – Copa de la Liga – nessuna copertura tv

Foto: LaPresse