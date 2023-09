Calcio in tv oggi (martedÃ¬ 19 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà un martedì 19 settembre davvero ricco di calcio quello che vivremo oggi. A prendere il proscenio, ovviamente, la Champions League che torna in azione con il primo turno. Per quanto riguarda l’Italia vedremo in azione il Milan che, alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ospiterà il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, quindi sarà in campo anche la Lazio che torna in Champions League attendendo l’Atletico Madrid alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, in una sfida di grande importanza per tastare subito il polso a Ciro Immobile e compagni.

Non solo Champions League. Ci sarà anche tantissima Serie C in campo tra pomeriggio e sera, con i match del terzo turno della nuova stagione. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma completo delle partite odierne e come seguirle in tv.

PROGRAMMA CALCIO IN TV DI OGGI (martedì 19 settembre)

Ore 18.30 SERIE C – Lucchese-Gubbio – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.30 SERIE C – Pergolettese-Triestina – diretta su Sky Sport Calcio 5 (255)

Ore 18.30 SERIE C – Vis Pesaro-Virtus Entella – diretta su Sky Sport Calcio 6 (256)

Ore 18.30 SERIE C – Fermana-Recanatese – diretta su Sky Sport Calcio 7 (257)

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Diretta GOL – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Milan-Newcastle – diretta su Sky Sport 1 (201). Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Young Boys-Lipsia – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.45 SERIE C – Juventus Next Gen-SPAL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 SERIE C – Cesena-Ancona – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Diretta GOL – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Lazio-Atletico Madrid – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – PSG-Borussia Dortmund – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Man City-Stella Rossa – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Barcellona-Anversa – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Feyenoord-Celtic Glasgow – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Shakthar Donetsk-Porto – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 23.35 COPA DE LA LIGA ARG – Central Cordoba-Boca Juniors – diretta su MolaTV

