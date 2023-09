Calcio in tv oggi (lunedÃ¬ 25 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ci sarà tanta Serie C con un pizzico di calcio internazionale in questo lunedì 25 settembre per quanto riguarda il calcio in tv.

La Lega Pro chiuderà oggi la quinta giornata con le ultime sei gare di questo turno, tutte con calcio di inizio alle 20.45 e trasmesse da Sky e una (Catania-Foggia) anche dal Rai.

Completano il programma Audace Cerignola-Juve Stabia, Brindisi-Benevento, Giugliano-Latina, Monterosi-Taranto e Turris-Picerno.

A chiudere la giornata la sfida di campionato portoghese tra Sporting Lisbona e Rio Ave (21.15, visibile su DAZN) e quella del campionato argentino tra Godoy Cruz e Racing (23.30, in onda su SI Solocalcio, OneFootball e Mola).

Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti con il calcio in tv di oggi, lunedì 25 settembre.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI

Lunedì 25 settembre

Ore 20.45 Serie C: Catania-Foggia – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239 e Sky Sport 251, diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NowTv

Ore 20.45 Serie C: Audace Cerignola-Juve Stabia – Diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su SkyGo e NowTv

Ore 20.45 Serie C: Brindisi-Benevento – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240 e Sky Sport 253, diretta streaming su SkyGo e NowTv

Ore 20.45 Serie C: Giugliano-Latina – Diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su SkyGo e NowTv

Ore 20.45 Serie C: Monterosi-Taranto – Diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su SkyGo e NowTv

Ore 20.45 Serie C: Turris-Picerno – Diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su SkyGo e NowTv

Ore 21.15 campionato portoghese: Sporting Lisbona-Rio Ave – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

Ore 23.30 campionato argentino: Godoy Cruz-Racing – Diretta tv su SI Solocalcio, diretta streaming su Sportitalia.com, Mola e OneFootball

Foto: LaPresse