Calcio in tv oggi (domenica 3 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Siamo ai nastri di partenza di una domenica 3 settembre quanto mai ricco di calcio in tv. I campionati italiani ed esteri sono ormai entrati a pieno regime, per cui le partite saranno numerose. La Serie A vedrà 4 match, quindi toccherà a Serie B e Serie C. Oltre i nostri confini tutti in campo. Premier League, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie olandese, Bundesliga tedesca e, ovviamente, non mancherà anche il calcio sudamericano. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i match di calcio che saranno trasmessi oggi in tv.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 3 settembre)

Ore 01.50 SERIE A BRASILIANA – Botafogo-Flamengo – diretta su MolaTV

Ore 02.20 COPA DE LA LIGA ARG. – Velez-River Plate – diretta su MolaTV

Ore 11.40 EREDIVISIE – Utrecht-Feyenoord – diretta su MolaTV

Ore 13.00 LIGUE 1 – Tolosa-Clermont – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 13.55 EREDIVISIE – Fortuna Sittard-Ajax – diretta su MolaTV

Ore 14.00 LIGA – Girona-Las Palmas – diretta su DAZN

Ore 15.00 PREMIER LEAGUE – Liverpool-Aston Villa – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 15.30 BUNDESLIGA – Eintracht-Colonia – diretta su Sky Sport Action (205)

Ore 15.45 SERIE C – Atalanta U23-Virtus Verona – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 15.45 SERIE C – Pro Patria-Giana Erminio – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 15.45 SERIE C – Legnago Salus-Arzignano – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.10 EREDIVISIE – Vitesse-AZ – diretta su MolaTV

Ore 16.15 LIGA – Maiorca-Athletic Bilbao – diretta su DAZN

Ore 17.00 BUNDESLIGA – Union Berlino-Lipsia – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 17.30 PREMIER LEAGUE – Arsenal-Man Utd – diretta su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 18.30 SERIE A – ZONA SERIE A – diretta su DAZN

Ore 18.30 SERIE B – DIRETTA GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.30 SERIE A – Inter-Fiorentina – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.30 SERIE A – Torino-Genoa – diretta su DAZN e ZONA DAZN2 (215)

Ore 18.30 SERIE B – Cremonese-Sampdoria – diretta su DAZN e Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE B – Spezia-Como – diretta su DAZN e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE B – Ternana-Bari – diretta su DAZN e Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 LIGA – Atletico Madrid-Siviglia – diretta su DAZN

Ore 19.00 LIGA PORTOGHESE – Porto-Arouca – diretta su DAZN

Ore 20.15 SERIE C – Olbia-Cesena – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 20.15 SERIE C – Monterosi Tuscia-Juve Stabia – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 20.15 SERIE C – Virtus Francavilla-Picerno – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 20.45 SERIE C – Taranto-Foggia – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE C – Turris-Benevento – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.45 SERIE C – Potenza-Brindisi – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 20.45 SERIE A – Empoli-Juventus – diretta su DAZN, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251) e Sky Sport 4K (213)

Ore 20.45 SERIE A – Lecce-Salernitana – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 20.45 SERIE B – Cittadella-Venezia – diretta su DAZN e Sky Sport Action (205)

Ore 20.45 LIGUE 1 – Lione-PSG – diretta su Sky Calcio 9 (259)

Ore 20.50 SERIE A BRASILIANA – Corinthians-Palmeiras – diretta su MolaTV

Ore 21.00 LIGA – Osasuna-Barcellona – diretta su DAZN

Ore 21.30 LIGA PORTOGHESE – Braga-Sporting Lisbona – diretta su DAZN

Ore 23.00 CALCIO FEMMINILE NWSL – Washington-Chicago – diretta su DAZN

Ore 23.20 COPA DE LA LIGA ARG. – Boca Juniors-Tigre – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse