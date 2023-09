Calcio in tv oggi (domenica 24 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ci attende una domenica 24 settembre davvero ricchissima di calcio in tv. Tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati europei, le partite saranno quanto mai numerose. Nella massima serie italiana vedremo in azione Empoli-Inter alle ore 12.30, quindi alle ore 15.00 saranno in campo Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina, quindi alle ore 18.00 il Bologna attenderà il Napoli, prima che alle ore 20.45 si chiuda il turno con Torino-Roma. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i match odierni e come seguirli in tv.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 24 settembre)

Ore 12.30 SERIE A – Empoli-Inter – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00 LIGA – Real Sociedad-Getafe – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE C – Novara-Giana Erminio – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 14.00 SERIE C – Alessandria-Lumezzane – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 14.00 SERIE C – Fiorenzuola-Trento – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 14.00 SERIE C – Pro Patria-Triestina – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 14.20 EREDIVISIE – Ajax-Feyenoord – diretta su MolaTV

Ore 15.00 SERIE A – Atalanta-Cagliari – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 15.00 SERIE A – Udinese-Fiorentina – diretta su DAZN e ZONA DAZN 2 (215)

Ore 15.00 PREMIER LEAGUE – Arsenal-Tottenham – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 15.00 PREMIER LEAGUE – Liverpool-West Ham – diretta su Sky Sport Max (205) e Sky Calcio 7 (257)

Ore 15.00 BUNDESLIGA – Bayer Leverkusen-Heidenheim – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 16.15 SERIE B – Cittadella-Como – diretta su DAZN e Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.15 SERIE B – Parma-Sampdoria – diretta su DAZN e Sky Calcio 1 (251)

Ore 16.15 LIGA – Rayo Vallecano-Villareal – diretta su DAZN

Ore 16.15 SERIE B – Bari-Catanzaro – diretta su DAZN e Sky Calcio 2 (252)

Ore 16.15 SERIE C – LR Vicenza-Pergolettese – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 16.15 SERIE C – Olbia-Carrarese – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 16.35 EREDIVISIE – Zwolle-AZ – diretta su MolaTV

Ore 17.30 PREMIER LEAGUE – Sheffiel United-Newcastle – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 SERIE A – Bologna-Napoli – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.30 LIGA – Betis-Cadice – diretta su DAZN

Ore 18.30 LIGA – Las Palmas-Granada – diretta su DAZN

Ore 18.30 SERIE C – Mantova-Albinoleffe – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.30 SERIE C – Padova-Virtus Verona – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE C – Pro Sesto-Arzignano – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE C – Sestri Levante-Torres – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 SERIE C – Legnago-Renate – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 20.45 SERIE A – Torino-Roma – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 20.45 SERIE C – Atalanta U23-Pro Vercelli – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 SERIE C – Avellino-Monopoli – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE C – Crotone-Sorrento – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.45 SERIE C – Potenza-Casertana – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 20.45 SERIE C – Virtus Francavilla-ACR Messina – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 LIGA – Atletico Madrid-Real Madrid – diretta su DAZN

Ore 23.50 COPA DE LA LIGA ARG – Tigre-San Lorenzo – diretta su MolaTV

