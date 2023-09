Calcio in tv oggi (domenica 10 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà una domenica 10 settembre molto interessante a livello di calcio in tv. Tra le Qualificazioni agli Europei 2024 con in campo numerose partite, non mancherà anche tanta Serie C. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma del calcio in tv di oggi e come seguirlo in tv.

ELENCO PROGRAMMI CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 10 settembre)

Ore 15.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Kazakistan-Irlanda del Nord – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 16.15 SERIE C – Virtus Verona-Alessandria – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 16.15 SERIE C – Giana Erminio-LR Vicenza – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 16.15 SERIE C – Lumezzane-Pergolettese – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – DIRETTA GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.30 SERIE C – Novara-Pro Patria – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.30 SERIE C – Trento-Atalanta U23 – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE C – Albinoleffe-Triestina – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE C – Arzignano-Mantova – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 SERIE C – Pro Sesto-Fiorenzuola – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.30 SERIE C – Renate-Pro Vercelli – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Finlandia-Danimarca – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – DIRETTA GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 SERIE C – Perugia-Pescara – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 20.45 SERIE C – Brindisi-Catania – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE C – Crotone-Turris – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 20.45 SERIE C – Padova-Legnago Salus – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 20.45 SERIE C – Latina-Potenza – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 20.45 SERIE C – Monopoli-Monterosi Tuscia – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Irlanda-Olanda – diretta su 20Mediaset e Sky Calcio 7 (257)

Ore 21.00 CALCIO FEMMINILE, Liga – Barcellona-Valencia – diretta su DAZN

Foto: LaPresse