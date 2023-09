Calcio femminile, chi sono le giocatrici della Svizzera che affronteranno l’Italia in Nations League

Inizierà tra due giorni la Nations League femminile 2023/2023, competizione riservata alle Nazionali europee. Ovviamente sarà impegnata anche l’Italia del nuovo ct Andrea Soncin (che ha sostituito Milena Bertolini dopo la brutta eliminazione del Bel Paese nella fase a gironi dei Mondiali 2023), che farà il suo esordio proprio tra due giorni contro la Svizzera. Si giocherà a ore 19:30 all’AFG Arena di San Gallo.

Per le azzurre non sarà un match facile, perché dall’altra parte ci sarà una squadra di buonissimo livello. Infatti, la Svizzera di Grings, che è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile (a battere le elvetiche è stata la Spagna con un netto 5-1), può contare su diversi elementi di spessore, che potranno mettere in difficoltà le azzurre.

A difendere la porta svizzera ci sarà probabilmente una tra Livia Peng (Werder Brema) ed Elvira Herzog (Lipsia), mentre la linea difensiva a quattro potrebbe essere composta dal terzino destro della Roma Eseosa Aigbogun, dalle centrali Noelle Maritz (Arsenal) e Julia Stierli (Zurigo) e dal terzino sinistro Nadine Rieser (Eintracht Francoforte).

Nel centrocampo a tre ci sarà poi probabilmente spazio per Coumba Sow sul centro-destra (Basilea), Lia Walti (Arsenal) al centro e Geraldine Reuteler (Eintracht Francoforte) sul centro-sinistra. In attacco, invece, vista l’assenza della stella Ana-Maria Crnogorcevic (fresca di trasferimento dal Barcellona all’Atletico Madrid), potrebbero giocare Seraina Piubel (Zurigo) e Ramona Bachmann (PSG) sulle fasce e Alisha Lehmann (Aston Villa) in mezzo.

Da segnalare che tra le dodici atlete che si siederanno in panchina ci saranno anche le due 2006 Leela Egli (Zurigo) e Noemi Ivelj (Grasshopper), entrambe alla loro prima esperienza con la Nazionale maggiore, mentre mancheranno sicuramente le infortunate Viola Calligaris (Paris Saint-Germain) e Seraina Friedli (Anderlecht).

Qui di seguito la lista, in ordine alfabetico, di tutte le convocate della Svizzera per il match di venerdì contro l’Italia.

LE CONVOCATE DELLA SVIZZERA

1 Aigbogun Eseosa 23.05.1993 AS Roma (ITA)

2 Bachmann Ramona 25.12.1990 Paris St-Germain (FRA)

3 Bühler Luana 28.04.1996 Tottenham Hotspur W.F.C. (ENG)

4 Csillag Aurélie 24.01.2003 FC Basel 1893 (SUI)

5 Egli Leela 11.12.2006 FC Zürich Frauen (SUI)

6 Felber Laura 17.08.2001 Servette FC Chênois Féminin (SUI)

7 Herzog Elvira 05.03.2000 RB Leipzig (GER)

8 Ivelj Noemi 01.11.2006 Grasshopper Club Zürich (ZH)

9 Lehmann Alisha 21.01.1999 Aston Villa W.F.C. (ENG)

10 Maritz Noelle 23.12.1995 Arsenal W.F.C. (ENG)

11 Marti Lara 21.09.1999 Bayer 04 Leverkusen (GER)

12 Mauron Sandrine 19.12.1996 Servette FC Chênois Féminin (SUI)

13 Peng Livia 14.03.2002 SV Werder Bremen (GER)

14 Pilgrim Alayah 29.04.2003 FC Zürich Frauen (SUI)

15 Piubel Seraina 02.06.2000 FC Zürich Frauen (SUI)

16 Reuteler Géraldine 21.04.1999 Eintracht Frankfurt (GER)

17 Riesen Nadine 11.04.2000 Eintracht Frankfurt (GER)

18 Schneider Laura 14.12.1995 FC Luzern (SUI)

19 Sow Coumba 27.08.1994 FC Basel 1893 (SUI) 40

20 Terchoun Meriame 27.10.1995 Dijon FCO (FRA)

21 Vallotto Smilla 23.11.2004 Hammarby IF (SWE)

22 Wälti Lia 19.04.1993 Arsenal W.F.C. (ENG)

23 Xhemaili Riola 05.03.2003 VfL Wolfsburg (GER)

Foto: LaPresse