Calcio, esordio amaro per Roberto Mancini: Arabia Saudita sconfitta 3-1 in amichevole contro Costa Rica

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. Il tanto discusso passaggio dalla Nazionale italiana di calcio a quella dei “Figli del deserto” è stato inaugurato da una sconfitta in amichevole.

La selezione del Mancio, infatti, affrontava al St. James’ Park di Newcastle il Costa Rica. Un match nel quale la formazione saudita è stata battuta 3-1. La sfida è stata subito in salita per la squadra allenata dal tecnico italiano: dopo appena 12′ è arrivata la rete di Francisco Calvo, giocatore che milita nella squadra turca del Konyaspor.

Un colpo di testa perentorio, sugli sviluppi di un calcio piazzato, valsa la marcatura alla compagine costaricana. Al 32′ è arrivato il raddoppio di Manfred Ugalde, attaccante del Twente in Olanda, puntuale all’appuntamento e abile a insaccare con un altro colpo di testa.

Nella ripresa la “Banda Mancini” ha accorciato le distanze con Al Bulayhi al 68′ ma nelle battute conclusive è arrivato il tris del Costa Rica: la rete del 3-1 è stata realizzata a Leal all’89’. Un ko che sicuramente non ha regalato il sorriso all’allenatore nostrano, cosa diversa magari in qualche tifoso che in Italia non ha apprezzato il comportamento tenuto dall’ex CT della Nazionale. Arabia Saudita che proverà a rifarsi martedì 12 settembre, sempre in amichevole, nel confronto con la Corea del Sud.

