Calcio a 5, Carmelo Musumeci: “La Spagna? Vogliamo fare una grande prestazione. Giocheremo senza paura”

Dopo la vittoria contro la Slovenia, maturata venerdì scorso per 3-1 al PalaSele di Eboli, per l’Italia del calcio a 5, che punta a qualificarsi ai Mondiali 2024, è arrivato il momento di affrontare lo scoglio più duro del Girone D dell’Elite Round: la trasferta in casa della fortissima Spagna.

Gli azzurri di Massimiliano Bellarte però, non voglio partire in quel di Guadalajara, dove si giocherà stasera la gara, a partire dalle ore 21, con spirito arrendevole, anzi.

A caricare l’ambiente, a tal proposito, ci ha pensato il capitano della formazione tricolore, quel Carmelo Musumeci che vuole vedere una squadra grintosa e capace di mettere in difficoltà i rivali.

“A parte la felicità per la vittoria, il successo sulla Slovenia ci lascia tanta fiducia, perché era davvero importante cominciare bene. Siamo stati squadra – ha detto Musumeci – e questo è quello che più conta. Proveremo a portarci dietro le sensazioni positive anche a Guadalajara: ovviamente, uscire con uno o tre punti dalla trasferta sarebbe un grande risultato per la classifica, ma metterei la firma soprattutto per fare una grande prestazione per uscire dal campo soddisfatti di quanto fatto”.

Poi ha aggiunto: “Questa squadra ha già dimostrato di poter essere tante cose. È indubbio che la qualità della Spagna sia altissima, ma dobbiamo scendere in campo senza aver paura di giocarci le nostre carte, con qualità in fase di possesso e aggressività in quella di riconquista palla”.

Foto: Divisione Calcio a 5