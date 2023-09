Cagliari-Milan, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in scena con la sesta giornata. In questo turno infrasettimanale, sono tante le partite interessanti: ma soffermiamoci maggiormente su Cagliari-Milan. I sardi, mercoledì 27 settembre a partire dalle ore 18.30, ospiteranno all’interno dell’Unipol Domus i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli. Si preannuncia una partita, almeno sulla carta, avvincente.

I rossoblù tenteranno di sgambettare i Diavoli: ancora in cerca dei primi tre punti stagionali, Claudio Ranieri e i suoi, dovranno fare i contri con una classifica che, dopo appena cinque giornate, scotta già. E allora il mister romano proverà a mandare in campo la migliore formazione per arginare gli straripanti attacchi milanesi. Leao e compagni però, vorranno proseguire il proprio cammino nel miglior modo possibile: dopo la vittoria di misura contro il Verona cercheranno un ulteriore +3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Cagliari-Milan, match valido per la 6a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW e Sky Go.

CALENDARIO CAGLIARI-MILAN (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan– Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana/Prati, Azzi; Petagna/Pavoletti, Luvumbo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lapadula, Mancosu, Rog

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Calabria/Florenzi; Chukwueze/Pulisic, Okafor/Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Maignan

Foto: LaPresse