Bologna-Napoli oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A anche quest’oggi, domenica 24 settembre, scenderà in campo con il quinto turno. Le partite in programma in data odierna sono oramai gli ultimi incontri di questa lunga giornata iniziata oramai venerdì 22. Sin qui le partite interessantissime sono state molte e non mancheranno nemmeno oggi sfide estremamente affascinanti. Tra i diversi incontri e le dieci formazioni impegnate, spicca la gara tra il Bologna di Thiago Motta e il Napoli di Rudi Garcia.

I campioni d’Italia in carica, in campionato, non stanno affatto vivendo un buon momento. Nelle ultime due giornate per il Napoli, è arrivata prima una sconfitta interna contro la Lazio mentre nell’ultimo turno un pareggio, riacciuffato solamente nei minuti finali, contro il Genoa. Insomma i partenopei dovranno sin da subito rispondere presente per evitare di vedersi scucire dal petto il tricolore e faranno di tutto per portare a casa un buon risultato.

Ma diamo un’occhiata anche all’avversario. Il Bologna di Motta, ben costruito e soprattutto solido fermo al 12esimo posto, proverà a sgambettare gli azzurri: vedremo chi la spunterà. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Bologna-Napoli, match valido per la 5a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO BOLOGNA-NAPOLI OGGI (24 SETTEMBRE)

Domenica 24 settembre

Ore 18.00 – Bologna-Napoli – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BOLOGNA-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

