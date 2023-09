Bologna-Empoli, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 dopo il turno infrasettimanale è pronta a tornare in campo con il settimo turno. Le partite della prossima giornata si disputeranno tra domani, sabato 30 settembre e lunedì 2 ottobre. Tante le sfide sulla carta estremamente interessanti e, tra queste, non si può non citare il lunch match di domenica 1 ottobre che si giocherà a partire dalle ore 12.30: stiamo parlando di Bologna-Empoli. Thiago Motta e i suoi ospiteranno al Dall’Ara la formazione empolese guidata da Aurelio Andreazzoli.

Partiamo subito dalla situazione di classifica dei padroni di casa: i felsinei, attualmente al 13esimo posto in graduatoria, hanno racimolato 7 punti in sei gare, figli di una sola vittoria (contro il Cagliari), quattro pareggi e una sconfitta nel match di esordio contro il Milan. Insomma una media niente male anche se le ultime tre partite giocate contro rispettivamente Verona, Napoli e Monza sono terminate per 0-0; passiamo adesso agli ospiti.

La squadra toscana ha già cambiato il mister che non è più Paolo Zanetti visto l’avvio di campionato horror. Prima dell’ultima sfida vinta per 1-0 contro la Salernitana, l’Empoli non aveva ancora segnato un gol in massima serie e veniva da cinque sconfitte in cinque giornate. Andreazzoli proverà a invertire il trend e lo ha già fatto vedere contro i granata campani. Adesso non resta che attendere: poi sarà Bologna-Empoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Bologna-Empoli, match valido per la 7ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO BOLOGNA-EMPOLI (1 OTTOBRE)

Domenica 1 ottobre

Ore 12.30 – Bologna-Empoli – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA BOLOGNA-EMPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-EMPOLI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye/Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta

Squalificati: Saelemaekers

Indisponibili: Lucumì, Posch, Soumaoro

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini/Ranocchia, Grassi, Maleh; Baldanzi, Shpendi; Cancellieri. All. Andreazzoli Squalificati: – Indisponibili: Bereszynski, Pezzella, Maldini, Caprile

