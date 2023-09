Beach volley, World Tour 2023. Marchetto/Windisch, Ã¨ trionfo bis a Cervia! Allegretti/Annibalini: magia d’argento

Primi, seconde e terze! Tre podi per l’Italia nel Future di Cervia che chiude l’estate tricolore del volley con un appuntamento internazionale che ha confermato l’ottima crescita di Marchetto/Windisch, al secondo successo consecutivo dopo quello di Corigliano un mese fa, e ha visto in campo femminile salire sul secondo gradino del podio la coppia atipica composta da Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini, ad un passo dal trionfo con le svizzere Bentele Lutz e e sul terzo le sorelle Orsi Toth che proprio sulla sabbia romagnola ottennero il primo podio nel World Tour assieme nel maggio dello scorso anno.

In campo maschile secondo successo internazionale per Marchetto/Windisch che, dopo una stagione italiana leggermente al di sotto delle aspettative, hanno concluso alla grande conquistando una vittoria e altri punti preziosi nel circuito mondiale. La coppia azzurra, unica fra le italiane a centrare l’accesso alla top 4, ha battuto 2-0 (21-14, 22-20) i cechi Westphal/Lenc, mentre nell’altra semifinale gli ungheresi Hajos/Strelj hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-19) i lettoni Bedritis/Rinkevics.

In finale Marchetto/Windisch hanno iniziato bene imponendosi con il punteggio di 21-14 in un primo set molto equilibrato e poi nel secondo set, avanti 7-3, si sono un po’ fermati facendosi raggiungere e addirittura superare sul 17-18 ma nel finale si sono rimessi in carreggiata e, al secondo tentativo, sono riusciti ad avere la meglio ai vantaggi, 22-20. Nella finale per il terzo posto Bedritis/Rinkevics hanno battuto 2-0 (21-11, 21-19) i cechi Westphal/Lenc.

In campo femminile subito una grande sorpresa in semifinale nel derby tutto italiano con le rappresentanti di Urban Beach Annibalini e Allegretti che sono riuscite ad avere la meglio con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) in rimonta su Reka e Viktoria Orsi Toth. Nella seconda semifinale niente da fare per Mattavelli/Mancinelli battute abbastanza nettamente 2-0 (21-16, 21-16) da Bentele/Lutz.

Finale vietata ai deboli di cuore con Bentele/Lutz che vincono 21-19 un primo set tiratissimo, Allegretti/Annibalini che non mollano un centimetro e pareggiano il conto con il punteggio di 24-22 nel secondo set e poi, al termine di un tie break giocato punto a punto, la vittoria delle elvetiche con il punteggio di 15-13. Terzo gradino del podio, esattamente con un anno fa per Reka e Viktoria Orsi Toth che vincono 2-1 (21-12, 18-21, 15-8) la sfida con Mattavelli/Mancinelli, protagoniste comunque di un ottimo torneo.