Basket, Luca Banchi succede a Sergio Scariolo ed Ã¨ il nuovo coach della Virtus Bologna

Sarà Luca Banchi a prendere il posto di Sergio Scariolo sulla panchina della Virtus Segafredo Bologna per la stagione agonistica 2023-2024. In realtà il tecnico toscano e la società emiliana hanno raggiunto un accordo biennale, con scadenza a fine giugno 2025, ufficializzato solo poche ore dopo l’annuncio dell’improvviso esonero del CT della Spagna da parte delle V Nere.

Banchi torna dunque in Italia dopo cinque anni, un periodo in cui ha allenato il Bamberg, l’AEK Atene, Pesaro e Strasburgo, svolgendo inoltre il ruolo di assistant coach dei Long Island Nets all’interno della NBA D-League. Dal 2021 il nativo di Grosseto è Commissario Tecnico della Lettonia, reduce dalla prima storica qualificazione ad un Mondiale poi concluso pochi giorni fa con una strepitosa quinta posizione.

L’ex allenatore di Siena e Olimpia Milano è stato nominato miglior coach dell’ultima World Cup. Banchi si appresta ad affrontare dunque la sua prima esperienza con il club bianconero, che disputerà per la seconda stagione consecutiva l’Eurolega maschile con l’obiettivo di lottare fino in fondo per la qualificazione ai play-off/play-in.

