Atletica, Meeting di Rovereto: Weir e Fabbri per nuove bordate, Dosso e Bruni inseguono record, c’è Ceccarelli

Si preannuncia grande spettacolo al Palio Città della Quercia, il tradizionale Meeting di Rovereto che andrà in scena mercoledì 6 settembre nella località trentina. La tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza) prevede la presenza di ben quattro Campioni del Mondo a Budapest e di tre Campioni Olimpici di Tokyo 2020. Da non perdere il confronto sui 100 metri tra il giamaicano Oblique Seville e il kenyano Ferdinand Omanyala, con l’inserimento del nostro Samuele Ceccarelli (10.23 a Pietrasanta per il Campione d’Europa Indoor dei 60 metri) e degli statunitensi JT Smith e Brandon Carnes (iridati con la staffetta).

I riflettori saranno però puntati soprattutto sulla pedana del getto del peso dopo quanto successo domenica sera a Padova. Zane Weir ha infatti spedito l’attrezzo a 22.44 metri, diventando il secondo italiano di tutti i tempi e ritoccando di dieci centimetri la misura che poco più di due settimane fa permise a Leonardo Fabbri di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali. Nuovo pirotecnico duello tra l’italo-sudafricano e il toscano, che se la dovranno vedere anche con lo statunitense Joe Kovacs, bronzo a Budapest e già battuto da Weir a Padova.

Si prevedono scintille nel salto triplo, con ben quattro finaliste mondiali: la giamaicana Shanieka Ricketts, la dominicense Thea Lafond, le azzurre Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. L’Italia vuole sognare in grande con Andy Diaz, primatista italiano e fresco di trionfo in Diamond League a Xiamen: l’italo-cubano deve sciogliere gli ultimi dubbi, ma potrebbe essere al via insieme a Tobia Bocchi.

Roberta Bruni tornerà in pedana dopo aver siglato il nuovo record italiano di salto con l’asta (4.73 metri ieri sera a Chiari) e incrocerà nuovamente la finalista mondiale Elisa Molinarolo e due big internazionali come la britannica Holly Bradshaw e la svizzera Angelica Moser. Nuovo assalto al record italiano dei 100 metri per Zaynab Dosso, che ha eguagliato il primato nazionale di Manuela Levorato con 11.14 dei Mondiali e che lo ha avvicinato con 11.15 al Galà dei Castelli: sfida da non perdere con la statunitense Twanisha Terry (oro in staffetta a Budapest) e le due giamaicane Natasha Morrison e Briana Williams.

Da seguire Eloisa Coiro ed Elena Bellò sugli 800 metri, mentre Lorenzo Benati animerà i 400 metri, Hassane Fofana sarà impegnato sui 110 ostacoli, Stefano Sottile gareggerà nel salto in alto dopo il secondo posto di Bellinzona, Alice Mangione sarà impegnata sui 400 metri. Da non perdere Catalin Tecuceanu sugli 800 metri e Sintayehu Vissa sui 3000 metri.

Foto: Grana/FIDAL