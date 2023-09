Atletica, Jakob Ingebrigtsen si scatena sui 2000 metri: strepitoso record del mondo, battuto El Guerrouj

Jakob Ingebrigtsen ha firmato il nuovo record del mondo dei 2000 metri. Si tratta di una distanza spuria, poco praticata e non presente a Olimpiadi e Mondiali. Il norvegese aveva fissato questo obiettivo per il finale di stagione e lo ha raggiunto in occasione dell’ultima tappa della Diamond League prima delle Finali di Eugene.

Il Vichingo ha piazzato una fenomenale stoccata a Bruxelles (Belgio), sfruttando al meglio il lavoro delle lepri (il francese Mounir Akbache e il kenyano Boaz Kiprugut) e l’aiuto delle luci a bordo pista che gli indicavano il passo da sostenere per migliorare il vecchio primato, ovvero il 4:44.79 che il marocchino Hicham El Guerrouj siglò il 7 settembre 1999 a Berlino.

Dopo 24 anni e 1 giorno, il Campione Olimpico dei 1500 metri e attuale Campione del Mondo dei 5000 metri ha stampato un roboante 4:43.13, facendo la differenza con un ultimo giro in solitaria in continua spinta. Il quasi 23enne detiene così due record del mondo, l’altro è quello sui 1500 metri indoor (3:30.60) oltre ad altri tre record europei all’aperto (1500, 3000 e 5000 metri). Alle sue spalle si sono piazzati il kenyano Reynold Cheruiyot (4:48.14, record nazionale) e l’australiano Stewart McSweyn (4:48.77, record oceanico).

Foto: Lapresse