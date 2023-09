Arnaldi-Norrie oggi in tv, US Open 2023: orario, programma, streaming

Manca ormai sempre meno al match tra Matteo Arnaldi e Cameron Norrie valido per il terzo turno degli US Open 2023, ultimo Slam stagionale che si sta svolgendo sui campi di cemento di Flushing Mwadows a New York. L’italiano (n.61 del ranking) e il britannico (testa di serie n.16) scenderanno infatti sul campo 17 dopo l’incontro delle 17:00 italiane tra Kasatkina e Minnen: in palio ci sarà il pass per l’ottavo di finale contro il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) e l’altro britannico Daniel Evans (n.26 del torneo).

Dopo le ottime vittorie degli scorsi giorni contro lo statunitense Jason Kubler (per 6-3 1-0 e rit.) e il giovanissimo francese Arthur Fils (per 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4), questa volta l’italiano classe 2001 avrà un compito sicuramente più difficile. Norrie, che è reduce dai successi in tre set contro il russo Alexander Shevchenko e il rappresentante di Taipei Yu Hsiou Hsu, è infatti un giocatore di valore superiore (nonostante non stia passando il suo miglior momento di forma) rispetto ai precedenti avversari dell’azzurro e per batterlo servirà dunque una mezza impresa. Da segnalare che tra i due non ci sono precedenti.

La partita tra Matteo Arnaldi e Cameron Norrie sarà la seconda sfida di giornata sul campo 17, dopo Kasatkina-Minnen, match in programma alle ore 17:00 italiane. L’incontro si potrà vedere in diretta tv in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando (questa opzione non è disponibile su Sky), e in diretta streaming su Supertennis.tv, SuperTennix. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera partita.

PROGRAMMA ARNALDI-NORRIE US OPEN 2023

Sabato 2 settembre

COURT 17

Dalle 17:00 italiane

D. Kasatkina (RUS) (13) – G. Minnen (BEL) (Q)

A seguire

M. Arnaldi (ITA) – C. Norrie (GBR) (16)

ARNALDI-NORRIE: DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis (canale 64 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse